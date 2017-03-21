Если увидите этот автомобиль, то сразу звоните в полицию

Последний раз Тарви видели 20 марта около 15.00 на улице Рооси у друзей. От них мужчину ушел в замешательстве. Домой он не пришел и родные стали волноваться. У мужчины отключены оба телефона, выйти на контакт с ним не удается.

«Полиция начала поиски сегодня сразу же после того, как к нам поступило заявление. Жизнь мужчины может быть в опасности. Мы уже пообщались с друзьями и знакомыми Тарви, но никто не знает, где он находится. В списках больниц его имени тоже нет», - сказала ведущий инспектор Тартуского отделения полиции Мерике Раю.

Пропавший Тарви. / Politsei- ja piirivalveamet

Рост Тарви составляет 192 см, он крепкого телосложения. У молодого человека светлые, короткие волосы. На нем была серая куртка с синим капюшоном, синие джинсы и черные ботинки.

Полиция просит всех, кто знает что-либо о месторасположение молодого человека или видел его автомобиль, позвонить по короткому номеру 112, номеру 730 8745 или написать на электронный адрес merike.raju@politsei.ee.