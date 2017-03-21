Вопрос читателя: если у меня регистрационный знак старого образца, должна ли на машине быть наклейка "EST"?

«Во время беседы со знакомым я узнал, что если на моем автомобиле используется номерной знак старого образца (в левой части отсутствует синяя полоса с символом ЕС — прим.), даже по Эстонии я обязан ездить с наклейкой «EST», размещенной на крышке багажника, - сообщил читатель. - По-моему, это какой-то бред! Если не ошибаюсь, этот стикер надо клеить на машину в том случае, если автомобиль выезжает за пределы Эстонии. Знакомый заявил, что где-то читал об изменившихся правилах. Очень надеюсь, что с вашей помощью получится разобраться в этой ситуации».

На вопрос читателя ответил руководитель отдела регистрации транспортных средств Департамента шоссейных дорог Мартти Кангур:

Ответ на вопрос можно найти в Законе о дорожном движении. Согласно части 11-ой статьи 76-ой, при выезде из страны на зарегистрированном в Эстонии механическом транспортном средстве или автопоезде сзади у него в хорошо видимом месте должен быть прикреплен опознавательный знак Эстонии, если он отсутствует на регистрационном знаке. Это значит, что если на транспортном средстве, которое используется на территории Эстонии, установлен регистрационный знак без эмблемы Европейского союза, опознавательный знак в виде наклейки ”EST” не является обязательным.