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Список опасных товаров: в лидерах оказались детские игрушки

Rus.Postimees.ee
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Игрушки. Фото иллюстративное. | ФОТО: Dmitri Kotjuh/Järva Teataja

Первое место в списке самых опасных товаров в ЕС занимают игрушки. Такой вывод содержится в докладе системы предупреждения ЕС об опасных товарах «Rapex» за 2016 год.

Как показывает доклад, в прошлом году больше всего предупреждений от стран-членов ЕС поступило по игрушкам, транспортным средствам, одежде и текстилю, а также по электрооборудованию, пишет Rus.Tvnet.

Товары, опасные для здоровья и жизни человека, поступают из разных стран мира. В 2016 году 53% таких товаров поступило из Китая, 23% из Европы и 5% из США.

В целом страны ЕС сообщили о более чем 2000 подобных случаях.

Еврокомиссия сообщает, что не всегда количество предупреждений прямо связано с количеством опасных товаров в конкретной стране. Много предупреждений может быть обусловлено также величиной рынка, значительной долей импорта и частыми проверками.

В системе «Rapex» страны ЕС могут быстро обмениваться информацией об опасных для потребителей товарах.

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