Список опасных товаров: в лидерах оказались детские игрушки

Как показывает доклад, в прошлом году больше всего предупреждений от стран-членов ЕС поступило по игрушкам, транспортным средствам, одежде и текстилю, а также по электрооборудованию, пишет Rus.Tvnet.

Товары, опасные для здоровья и жизни человека, поступают из разных стран мира. В 2016 году 53% таких товаров поступило из Китая, 23% из Европы и 5% из США.

В целом страны ЕС сообщили о более чем 2000 подобных случаях.

Еврокомиссия сообщает, что не всегда количество предупреждений прямо связано с количеством опасных товаров в конкретной стране. Много предупреждений может быть обусловлено также величиной рынка, значительной долей импорта и частыми проверками.

В системе «Rapex» страны ЕС могут быстро обмениваться информацией об опасных для потребителей товарах.