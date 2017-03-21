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Убытки эстонского авиаперевозчика Nordica оказались меньше прогнозируемого

BNS
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ФОТО: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS/Scanpix

Убытки эстонской национальной авиакомпании Nordica за первый хозяйственный период продолжительностью 15 месяцев оказались меньше прогнозируемых 15 миллионов евро, сообщил во вторник финансовый руководитель предприятия Ахто Пярл.

«Мы приближаемся к гораздо лучшему показателю, чем ранее заявленный результат», - сказал Пярл во вторник в Таллинне на встрече с журналистами.

«В течение ближайшего месяца мы надеемся обнародовать соответствующие данные», - отметил он.

Летом прошлого года Nordica сообщила, что первый финансовый год Nordica продлится 15 месяцев и завершится убытками около 15 млн евро.

На 2017 год были запланированы убытки в размере 6 млн евро, на 2018 год 3 млн, а к 2019 году компания намерена добиться прибыли.

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