Убытки эстонского авиаперевозчика Nordica оказались меньше прогнозируемого

«Мы приближаемся к гораздо лучшему показателю, чем ранее заявленный результат», - сказал Пярл во вторник в Таллинне на встрече с журналистами.

«В течение ближайшего месяца мы надеемся обнародовать соответствующие данные», - отметил он.

Летом прошлого года Nordica сообщила, что первый финансовый год Nordica продлится 15 месяцев и завершится убытками около 15 млн евро.

На 2017 год были запланированы убытки в размере 6 млн евро, на 2018 год 3 млн, а к 2019 году компания намерена добиться прибыли.