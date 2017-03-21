Получаете кредит под залог недвижимости? Заказывайте правильного оценщика!

До сегодняшнего дня осматривать жилую недвижимость и составлять оценочные акты могли все оценщики, но, начиная с 21 марта 2017 года, к этой работе допускаются только оценщики, прошедшие аттестацию и имеющие профессиональное свидетельство 6 или 7 уровня.

Аттестованный оценщик для составления оценочного акта на жилую недвижимость стал необходим потому, что вышло постановление, вносящее в содержание оценочного акта определенные изменения, сказала аттестованный оценщик Arco Vara Керли Коха. «Эти изменения касаются оценки недвижимости, являющейся залогом для получения банковского кредита. Законодательство требует, чтобы оценщик недвижимости обладал достаточными знаниями, опытом и навыками, был независимым от кредитного процесса и мог дать объективную и беспристрастную оценку недвижимости», - объяснила она.

Как выбрать правильного оценщика?

Вы должны непременно проверить его свидетельство. На всякий случай о наличии свидетельства можно справиться на странице www.kutsekoda.ee, введя имя и фамилию оценщика на строчку Kutseregister.

Обязательно узнайте, есть ли у работодателя оценщика – бюро недвижимости – договор о сотрудничестве с кредитным учреждением. Случается, что оценочный акт уже заказан оценщику, которого некоторые кредитные учреждения не акцептуют. Если это выяснится, когда оценка уже сделана, вам придется за нее заплатить и заказать новый оценочный акт в другом месте.

И еще один нюанс. Arco Vara обращает ваше внимание, что на сегодняшний день в Регистр профессиональных свидетельств (Kutseregister) еще не внесены оценщики, которые сдали профессиональный экзамен в марте.