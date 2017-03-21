Окупится ли новый грандиозный водный центр?

В связи с этим возникает вопрос, окупится ли размещение центра, который по планам должны посещать сотни тысяч посетителей в год, в малонаселенном районе на северо-западе Эстонии, сообщает портал Rus.err.ee.

По мнению директора центра развития туризма EAS Тармо Мутсо, путь до Дирхами не такой уж долгий. "Если кто-то приехал Эстонию и остановился в Таллинне, то полтора часа на дорогу до аттракциона для всей семьи, где можно провести весь день, не так уж и много", – пояснил он.

По словам владельца порта Дирхами Марта Вахтела, за последние 12 лет они смогли увеличить число посетителей в несколько десятков раз, а водный центр еще увеличит это число и он верит, что проект окупится.