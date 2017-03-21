Фото: эта пара в два счета облапошила продавца ювелирного магазина

В марте продавцы магазинов в Тарту и Таллинне могли стать жертвами обмана изображенных на фото людей. Мужчина и женщина говорят на английском языке и могут передвигаться на автомобиле Volkswagen.

Так, например, в тартуском ювелирном магазине изображенная на фото женщина хотела купить украшение, которое стоило несколько десятков евро. Чтобы заплатить за товар, она положила на прилавок 200 евро. Когда продавец протянул ей сдачу, женщина вдруг передумала и вернула украшение. Продавец отдал ей 200 евро, и пара покинула магазин. Затем сотрудник магазина обнаружил, что пропала примерно половина сдачи.

Капитан полиции Тартуского полицейского участка Керт Коткас сказала, периодически происходят случаи, когда с помощью манипуляций, заговаривания зубов или отвлечения внимания продавцов обводят вокруг пальцев. «Рекомендуем всем в ходе рутинной работы не терять бдительности и для лучшей осведомленности об опасностях повышать свои знания о различных схемах обмана. Например, оперативную информацию о распространяемых схемах обмана публикуют в социальных сетях веб-констебли Департамента полиции и погранохраны», - отметила она.

Всех, кто знает изображенных на фото мужчину и женщину, полиция просить позвонить по телефонам 612 3000 и 730 8668 или отправить письмо по адресу электронной почты aita.ambos@politsei.ee.