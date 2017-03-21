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Еще трех российских олимпийцев уличили в приеме допинга на Играх-2012

Sports.ee
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Запрещенные препараты (допинг). | ФОТО: SANDER ILVEST/PM/SCANPIX BALTICS

Дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) после перепроверок допинг-проб с Олимпиады-2012 аннулировала результаты российских метательниц молота Гульфии Ханафеевой и Марии Беспаловой, а также прыгуньи тройным прыжком Виктории Валюкевич.

Все три спортсменки участвовали в летней лондонской Олимпиаде, однако медалей завоевать не смогли. Беспалова заняла 11-е место, Ханафеева не квалифицировалась в финал, а Валюкевич показала в секторе тройного прыжка восьмой результат. Однако МОК обязал легкоатлеток вернуть олимпийскую атрибутику, пишет newsru.com.

"Они признаны нарушившими антидопинговые правила Олимпийских игр 2012 года в Лондоне на основании повторных проверок проб. Результаты, достигнутые спортсменками на тех соревнованиях, аннулированы, олимпийская атрибутика подлежит возврату, - говорится в сообщении Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). - Решения о сроках дисквалификации вследствие нарушений будут вынесены отдельно после завершения дисциплинарных процедур и не влияют на исполнение решений дисциплинарной комиссии МОК".

О том, какие вещества были найдены в пробах спортсменок, не сообщается.

ВФЛА также отмечает, что метательница диска Вера Ганеева, признанная нарушившей антидопинговые правила Игр-2012, вернула в Олимпийский комитет России диплом участника.

По итогам перепроверки допинг-проб с Игр 2008 и 2012 годов за нарушение антидопинговых правил у российских спортсменов в общей сложности уже было отобрано 25 олимпийских медалей. Санкции были применены к 32 атлетам из РФ.

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