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Фото: избушка-избушка, встать ко мне передом! Что скрывает этот дом?

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: www.contemporist.com

Дом, с улицы выглядящий самый обычным образом, со двора имеет совершенно другое лицо, уверен Kodu.

А именно: со двора он кажется вдвое больше и благодаря нависающему второму этажу покрывает тенью больше площади на земельном участке, чем фундамент, на котором он построен.

Фото: www.contemporist.com

Стена, выходящая во двор, почти полностью сделана из стекла, поэтому в помещении много дневного света.

Фото: www.contemporist.com

Фото: www.contemporist.com

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