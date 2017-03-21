Фото: избушка-избушка, встать ко мне передом! Что скрывает этот дом?
21. март 2017 16:21
Дом, с улицы выглядящий самый обычным образом, со двора имеет совершенно другое лицо, уверен Kodu.
А именно: со двора он кажется вдвое больше и благодаря нависающему второму этажу покрывает тенью больше площади на земельном участке, чем фундамент, на котором он построен.
Фото: www.contemporist.com
Стена, выходящая во двор, почти полностью сделана из стекла, поэтому в помещении много дневного света.
Фото: www.contemporist.com
Фото: www.contemporist.com
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