Из-за проблем с воздухом в здании суда всех работников отправили домой

В начале марта работники жаловались на запах газа, но тем не менее заседания суда продолжались, поскольку в судебных залах работает автономная вентиляция, сообщает портал Rus.err.ee.

Сотрудники суда заказали экспертизу в Департаменте здоровья. Ответ из департамента пришел 20 марта и его результаты показали, что проблема с качеством воздуха в здании Йыхвиского суда есть.

Всех работников суда и прокуратуры отправили работать из дома до 27 марта.