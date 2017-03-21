Из-за проблем с воздухом в здании суда всех работников отправили домой
21. март 2017 16:24
Работники суда и прокуратуры из Йыхви отправлены по домам до 27 марта, потому что Департамент здоровья установил превышение нормы летучих органических веществ в помещениях.
В начале марта работники жаловались на запах газа, но тем не менее заседания суда продолжались, поскольку в судебных залах работает автономная вентиляция, сообщает портал Rus.err.ee.
Сотрудники суда заказали экспертизу в Департаменте здоровья. Ответ из департамента пришел 20 марта и его результаты показали, что проблема с качеством воздуха в здании Йыхвиского суда есть.
Всех работников суда и прокуратуры отправили работать из дома до 27 марта.