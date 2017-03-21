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Из-за проблем с воздухом в здании суда всех работников отправили домой

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Aldo Luud/Õhtuleht

Работники суда и прокуратуры из Йыхви отправлены по домам до 27 марта, потому что Департамент здоровья установил превышение нормы летучих органических веществ в помещениях.

В начале марта работники жаловались на запах газа, но тем не менее заседания суда продолжались, поскольку в судебных залах работает автономная вентиляция, сообщает портал Rus.err.ee.

Сотрудники суда заказали экспертизу в Департаменте здоровья. Ответ из департамента пришел 20 марта и его результаты показали, что проблема с качеством воздуха в здании Йыхвиского суда есть.

Всех работников суда и прокуратуры отправили работать из дома до 27 марта.

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