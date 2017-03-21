Посетительница Reval Spa: «Истекавшего кровью мужчину оставили без первой помощи»

«Произошла очень неприятная ситуация в Reval Sport в спа-зоне. Мужчина сильно разбил голову и, истекая кровью, пытался достучаться до девушки на рецепции. Та, увидев пострадавшего, сразу же вызвала скорую, а потом отправилась общаться с клиентами. К мужчине никто не вышел, хотя кровь уже стекала ручьем», - описала ситуацию свидетельница произошедшего Светлана в группе «Книга жалоб» в Facebook.

Нет ни одного спасателя

По ее словам, мужчина явно чувствовал себя плохо и в любой момент мог потерять сознание: в ожидании скорой он стоял, держась за стену, а когда ему, видимо, стало совсем нехорошо, присел около детского бассейна. Потом он все же встал и пересел в шезлонг. Увидев, что никто не выходит ему помогать, Светлана побежала за полотенцем, чтобы остановить кровь. Лишь после ее просьбы подошла девушка-администратор, которая принесла полотенце со льдом.

Светлана отмечает, что администратору одновременно приходилось общаться и со скорой, и с другими клиентами, поэтому то, что она на какое-то время отвлеклась от пострадавшего, в целом объяснимо, однако посетительницу поразил тот факт, что во всем комплексе нет ни одного спасателя или человека, который следит за порядком и мог бы сразу заметить несчастный случай и оперативно оказать пострадавшему первую помощь.

«Я не обвиняю девушку-администратора: она разрывалась между посетителями, стоящими в очереди, и телефоном, вызывая скорую. Но в таких местах должен быть отдельный человек, который занимается безопасностью и в случае чего может своевременно оказать медицинскую помощь. И так как я посещаю этот бассейн с ребенком довольно часто, я хочу быть уверена, что если вдруг со мной произойдет неприятность, мне окажут помощь не через 10-15 минут, а своевременно. И я не хочу надеяться на доброго человека, который может оказаться со мной рядом, а может и не оказаться», - говорит Светлана.

Есть ли закон или предписание, которое обязывает, чтобы в таких местах находился как минимум человек, который может оказать первую помощь? И куда можно жаловаться, чтобы их проверили? - интересуется она.

Действовали по инструкции

Мы обратились в Reval Sport, где нас уверили, что все работники водного центра прошли обучение по оказанию первой помощи и в данном случае она была оказана. Тут нужно отметить, что представления Светланы и работников центра об оказании первой помощи расходятся: Светлана ожидала, что будет как минимум принесена аптечка, персонал же счел достаточным полотенце со льдом. По словам руководителя по продажам Reval Sport Хелен Партасюк-Соотла, персонал действовал в полном соответствии с инструкцией.

«Первый шаг, который мы делаем в случае подобных инцидентов, - выясняем, что случилось с человеком. Второй шаг – вызов 112. И раньше, и в этом случае наши работники действовали в соответствии с инструкциями, полученными во время обучения», - подчеркнула Партасюк-Соотла.