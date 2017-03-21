Посетительница Reval Spa: «Истекавшего кровью мужчину оставили без первой помощи»

11 марта посетитель водного центра Reval Sport, выходя из джакузи, потерял сознание, упал и разбил голову в кровь. Работников центра поблизости не оказалось, и пострадавшему помогли посетители. По словам очевидцев, позже он сам подошел к стойке администрации, где ему вызвали скорую. Однако при этом, как утверждается, мужчине с травмой головы никто не оказал первую помощь.
«Произошла очень неприятная ситуация в Reval Sport в спа-зоне. Мужчина сильно разбил голову и, истекая кровью, пытался достучаться до девушки на рецепции. Та, увидев пострадавшего, сразу же вызвала скорую, а потом отправилась общаться с клиентами. К мужчине никто не вышел, хотя кровь уже стекала ручьем», - описала ситуацию свидетельница произошедшего Светлана в группе «Книга жалоб» в Facebook.
Нет ни одного спасателя
По ее словам, мужчина явно чувствовал себя плохо и в любой момент мог потерять сознание: в ожидании скорой он стоял, держась за стену, а когда ему, видимо, стало совсем нехорошо, присел около детского бассейна. Потом он все же встал и пересел в шезлонг. Увидев, что никто не выходит ему помогать, Светлана побежала за полотенцем, чтобы остановить кровь. Лишь после ее просьбы подошла девушка-администратор, которая принесла полотенце со льдом.
Светлана отмечает, что администратору одновременно приходилось общаться и со скорой, и с другими клиентами, поэтому то, что она на какое-то время отвлеклась от пострадавшего, в целом объяснимо, однако посетительницу поразил тот факт, что во всем комплексе нет ни одного спасателя или человека, который следит за порядком и мог бы сразу заметить несчастный случай и оперативно оказать пострадавшему первую помощь.
«Я не обвиняю девушку-администратора: она разрывалась между посетителями, стоящими в очереди, и телефоном, вызывая скорую. Но в таких местах должен быть отдельный человек, который занимается безопасностью и в случае чего может своевременно оказать медицинскую помощь. И так как я посещаю этот бассейн с ребенком довольно часто, я хочу быть уверена, что если вдруг со мной произойдет неприятность, мне окажут помощь не через 10-15 минут, а своевременно. И я не хочу надеяться на доброго человека, который может оказаться со мной рядом, а может и не оказаться», - говорит Светлана.
Есть ли закон или предписание, которое обязывает, чтобы в таких местах находился как минимум человек, который может оказать первую помощь? И куда можно жаловаться, чтобы их проверили? - интересуется она.
Действовали по инструкции
Мы обратились в Reval Sport, где нас уверили, что все работники водного центра прошли обучение по оказанию первой помощи и в данном случае она была оказана. Тут нужно отметить, что представления Светланы и работников центра об оказании первой помощи расходятся: Светлана ожидала, что будет как минимум принесена аптечка, персонал же счел достаточным полотенце со льдом. По словам руководителя по продажам Reval Sport Хелен Партасюк-Соотла, персонал действовал в полном соответствии с инструкцией.
«Первый шаг, который мы делаем в случае подобных инцидентов, - выясняем, что случилось с человеком. Второй шаг – вызов 112. И раньше, и в этом случае наши работники действовали в соответствии с инструкциями, полученными во время обучения», - подчеркнула Партасюк-Соотла.
По ее словам, 11 марта в 16.20 один из посетителей водного центра получил травму головы. «Он слишком долго был в сауне, после чего пошел в бассейн с джакузи, температура воды в котором была 32 градуса. Во время спуска с лестницы джакузи, мужчина потерял сознание. Он не поскользнулся, а именно потерял сознание: как сказал он сам, он не помнит, как упал», - уточнила она, добавив, что в администрации сразу же узнали о произошедшем и пострадавшему была оказана помощь.
«Кровотечение сразу было остановлено. Кроме того, администратор позвонила в скорую помощь. Пострадавший ждал медиков сидя, он находился под присмотром. Затем им занялись приехавшие на скорой врачи. Точно не соответствует действительности утверждение, что человек истекал кровью. Кровотечение длилось совсем короткое время. Наши обученные работники смогли быстро остановить кровь», - сказала она.
Записи с камер видеонаблюдения
Для подтверждения этих слов в Reval Sport нам предложили ознакомиться с записями с камер видеонаблюдения, которые были сделаны в тот день. На записи с камеры, установленной рядом с джакузи, видно, что сидевший в нем мужчина, пытаясь выйти, потерял сознание и рухнул на пол. На помощь ему пришли находившиеся поблизости люди. Сотрудников центра среди них не было.
Спустя всего пару минут уже другая камера показывает того же человека, направляющимся к стойке администрации. Разговор у рецепции, во время которого была вызвана скорая, на камеры не попал, так как место, куда подошел пострадавший, с камер не просматривается. Проходит около 30 секунд (теоретически за это время мужчина мог подержаться за стену и присесть на край детского бассейна, как это описала Светлана), после чего он вновь попадает в поле зрения камер. Видно, как он один, без посторонней помощи, садится в шезлонг.
К нему подбегает одна из посетительниц с полотенцем, затем она что-то говорит администратору. После этого выходит администратор с полотенцем со льдом. Вся ситуация – от падения у джакузи до принесенного администратором полотенца со льдом, судя по времени, отображенному на записях, занимает не более пяти минут. Таким образом, все решилось достаточно быстро, помощь - полотенце со льдом и вызов скорой - была все же оказана.
Вместе с тем на записях видно, что помощь персонал оказал не непосредственно после инцидента: пострадавший сам вынужден был идти к администратору и сообщить ему о проблеме, несмотря на то, что инцидент попал на камеры и администратор должен бы был это увидеть, а полотенце со льдом ему принесли после вмешательства свидетельницы произошедшего.
«Когда администратор вышел к мужчине, кровотечение сразу остановили. Администратор дважды звонила в скорую. Поэтому нельзя утверждать, что никто им не занимался», - заметила Партасюк-Соотла, добавив, что понимает эмоции Светланы и сожалеет, что инцидент произошел у нее на глазах.
«Очевидно, увидевшей это посетительнице казалось, что все происходит как бы в замедленном темпе, - пояснила представитель Reval Sport. - Ей казалось, что мы действуем медленно, но на записях камер видно, что вся ситуация решилась за пять минут».
То же подтвердили и на рецепции: пострадавшему помогли практически сразу же, правда, скорую пришлось вызывать дважды, и ехала она 15 минут.
«У нас всегда есть подготовленные люди, которые могут оказать помощь, и за всем следят камеры», - заверила Партасюк-Соотла.
Но достаточно ли одних лишь камер в случае критической ситуации? Если кому-то вдруг станет плохо в воде, можно ли будет заметить это на мониторе видеонаблюдения, с учетом того, что в центре девять бассейнов, а за всем следит персонал, который одновременно должен заниматься другими делами? В водном центре утверждают, что посетители в безопасности и ситуация под контролем. К тому же, замечает Партасюк-Соотла, невозможно, чтобы спасатели сидели у каждого из девяти находящихся в центре бассейнов.
Закон не запрещает
Чтобы выяснить, насколько допустима такая ситуация, мы обратились в Министерство здравоохранения. По словам советника министерства по праву Тыну Каура, работники водных центров обязаны уметь оказывать первую помощь, но как именно ее будут оказывать, решает сама организация.
«В соответствии со ст. 5 ч. 1 Постановления правительства «Требования по охране здоровья в бассейнах и водных центрах», при необходимости посетителям бассейнов должны оказывать помощь, в том числе при несчастных случаях – первую помощь. Как будет оказана помощь, решает администрация водного центра на свое усмотрение и исходя из ситуации», - отметил Каур.
Также он указал на то, что требования охраны здоровья не предполагают непосредственного нахождения в водном центре работника здравоохранения или спасателя на водах. При этом должна быть обеспечена безопасность посетителей. «На основании одного описания ситуации сложно делать заключения о том, какое обучение прошел персонал водного центра и какие там внутренние предписания и регуляции относительно того, как действовать в ситуации, когда человек получает травму. Несомненно, правильным решением было вызвать скорую», - прокомментировал он произошедшее.
Но можно ли следить за безопасностью посетителей только дистанционно, с помощью камер видеонаблюдения?
Каур отмечает, что правовыми актами не предусмотрено то, как в водных центрах обеспечивается безопасность людей и услуг, как и нет требования, чтобы на месте находился медицинский работник или профессиональный спасатель. Иными словами, замена непосредственного наблюдателя наблюдением с камер законом не запрещена.
«В том случае, если услуга небезопасна, пострадавший может потребовать компенсацию ущерба. Однако, как я понимаю, в этой ситуации речь идет не о халатности водного центра, а о несчастном случае», - добавил Каур.