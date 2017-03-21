Nordica откроет три новые линии — в Санкт-Петербург, Гамбург и Гётеборг

«Полеты в Гамбург предприятие начнет 16 мая и они продолжатся до 3 октября», - сказал Уйбо.

«Мы ждем на этой линии как бизнесменов, так и отдыхающих, - сказал Уйбо, добавив, что полеты на этой линии планируются трижды в неделю. - Мы надеемся, это направление станет хорошим дополнением к уже имеющимся».

Говоря о Гётеборге, Уйбо отметил, что это долгожданная линия, полеты на которой откроются 28 августа.

Еще одна линия, открытия которой в Эстонии ждут с 2015 года - Петербург, куда первый полет состоится 15 мая. Рейсы Таллинн - Петербург также будут осуществляться трижды в неделю. «Это достаточно близко, туда можно быстро долететь. На этой линии мы ждем и транзитных пассажиров», - добавил Уйбо.

Направление на Гамбург будет только сезонным, летним, остальные линии продолжат работать и далее.

«Мы близки к открытию еще одного направления, которое, как мы надеемся, станет нашим хабом, в котором будут собираться пассажиры со всего мира», - сообщил он.

По прогнозам, летом количество авиарейсов Nordica в сравнении с прошлым годом вырастет на 33 процента до 138 полетов.

«Дела у Nordica идут хорошо, мы развиваемся и набираем силу», - сказал Уйбо.