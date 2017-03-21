В Египте вышел на свободу бывший президент страны Хосни Мубарак

Как сообщает NEWSru Israel со ссылкой на газету «Аль-Ахрам», 13 марта Генеральная прокуратура Египта распорядилась освободить Мубарака из-под стражи. Тогда адвокат экс-президента выражал надежду, что в течение ближайших двух дней Хосни Мубарак покинет госпиталь и вернется в свой каирский дом, однако это произошло только сейчас.

Летом 2015 года Кассационный суд Египта удовлетворил жалобу Генпрокуратуры на оправдательный приговор и назначил пересмотр дела в отношении Мубарака. Все остальные подсудимые, включая бывшего главу МВД Хабиба аль-Адли, были окончательно оправданы.

Мубарак и аль-Адли 2 июня 2012 года были приговорены каирским уголовным судом к пожизненному заключению. Суд счел их причастными к гибели мирных граждан в дни беспорядков 2011 года. В январе 2013 года уголовный суд Египта удовлетворил апелляцию адвокатов экс-президента на приговор.

В ноябре 2014 года каирский суд снял с экс-президента Египта и его сыновей все обвинения по делу о гибели демонстрантов и коррупционных преступлениях. Экс-министр МВД и шесть его ближайших помощников, проходившие по этому делу вместе с Мубараком, также были оправданы. Это решение вызвало народное недовольство. Генеральная прокуратура обжаловала решение суда, заявив о ряде процессуальных нарушений.

Хосни Мубарак - один из мировых лидеров по количеству лет, в течение которых он находился у власти на формально выборной должности: президентом Египта он стал в 1981 году, а подал в отставку в 2011 году.

Придя к власти, он провозгласил в стране чрезвычайное положение, его полномочия трижды продлевались на референдумах, где египтянам предлагалось одобрить единственную кандидатуру. Он ушел в отставку в феврале 2011 года, после революции, передав власть Высшему совету Вооруженных сил.