Вместо тоннеля Таллинн-Хельсинки - дешевая бетонная труба

До сих пор консалтинговые фирмы и эксперты предполагали, что ориентировочная стоимость строительства тоннеля на дне моря составит 10-13 млрд евро, а время амортизации - до 50 лет. С учетом количества населения Эстонии и Финляндии, объемов ВВП обеих стран, проходящих через них до сих пор торговых потоков, а также с учитом дешевизны морского транспорта в сравнении с другими видами транспорта, эта сумма может оказаться слишком большой, пишет Äripäev.

В противовес Петерсон предлагает не тратить огромную сумму на строительство тоннеля на подводном грунте, а установить бетонный тоннель под водой, который можно будет с помощью якорей прикрепить к морскому дну. Это может стоить три млрд евро, то есть обойдется почти в четыре раза дешевле, чем первоначальный вариант. Читайте подробнее в Äripäev.