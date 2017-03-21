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Вместо тоннеля Таллинн-Хельсинки - дешевая бетонная труба

Rus.Postimees.ee
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Тоннель. Иллюстративное фото. | ФОТО: Scanpix

Бывший глава Estonian Air Тоомас Петерсон советует вместо строительства тоннеля Таллинн-Хельсинки на морском грунте установить бетонную трубу, которая обойдется в четыре раза дешевле.

До сих пор консалтинговые фирмы и эксперты предполагали, что ориентировочная стоимость строительства тоннеля на дне моря составит 10-13 млрд евро, а время амортизации - до 50 лет. С учетом количества населения Эстонии и Финляндии, объемов ВВП обеих стран, проходящих через них до сих пор торговых потоков, а также с учитом дешевизны морского транспорта в сравнении с другими видами транспорта, эта сумма может оказаться слишком большой, пишет Äripäev.

В противовес Петерсон предлагает не тратить огромную сумму на строительство тоннеля на подводном грунте, а установить бетонный тоннель под водой, который можно будет с помощью якорей прикрепить к морскому дну. Это может стоить три млрд евро, то есть обойдется почти в четыре раза дешевле, чем первоначальный вариант. Читайте подробнее в Äripäev.

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