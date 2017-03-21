В совет банка, отмывавшего из России деньги, входил двоюродный брат Путина

«Новая газета» пишет, что в топ-5 российских кредитных учреждений, отправивших наибольшее количество денег в Молдову, входило два банка — «Русский земельный банк» (РЗБ) и банк «Западный». Только через них по молдавской схеме из России было выведено 10,6 миллиардов долларов, или около 350 миллиардов рублей.

Долю в обоих банках имел Александр Григорьев, который сам родом из Санкт-Петербурга. До того как он стал совладельцем РЗБ и «Западного», его знали как основного акционера строительной компании «СУ-888» из Якутска, которая участвовала в нескольких крупных государственных проектах.

Придя в банковский бизнес, Григорьев познакомился с несколькими крупными игроками на рынке незаконных банковских услуг. И в приобретенные им банки потянулись клиенты крупных обнальщиков.

Сегодня Александр Григорьев находится под стражей по другому делу, не связанному с отмыванием денег. Григорьева и его партнеров обвиняют в хищении активов из ростовского банка «Донинвест». Каких-либо дел в отношении Григорьева в связи с выводом сотен миллиардов рублей из России, насколько известно «Новой газете», нет.

У Григорьева, пока он находился на свободе и пока его банки работали по «молдавской схеме», были влиятельные партнеры. В совет директоров РЗБ входил Игорь Путин, двоюродный брат президента России. До РЗБ у Игоря Путина уже был опыт работы в банковской сфере — например, он входил в совет директоров Мастер-Банка, у которого также была отозвана лицензия за отмывание преступных доходов.

Путина и Григорьева, похоже, связывали давние партнерские отношения. Путин входил в советы директоров строительной компании «СУ-888», а также подольского Промсбербанка — в обеих структурах Григорьев был акционером.

Однако впоследствии партнеры разошлись, и Игорь Путин даже опубликовал специальное письмо, в котором подчеркнул необходимость радикального оздоровления банковской системы.

В ситуации с РЗБ, как писал Путин, «компетентные источники заранее предупредили меня о реальном положении дел, подтвердив мои опасения. Понимая, что не в силах изменить финансовую политику, я решил покинуть совет директоров банка».

В совет директоров банка «Западный» входил Юрий Ансимов, генерал ФСБ. В квартальном отчете «Западного» его место работы указывалось прямо — аппарат прикомандированных сотрудников (АПС) ФСБ. В АПС ФСБ входят офицеры, которых директор службы назначает в разные компании для того, чтобы за ними присматривать.

В то время, пока за банком «Западный» присматривали сотрудники ФСБ, из него по «молдавской схеме» из России вывели почти 930 миллионов долларов.

И Григорьев и Ансимов, с которыми «Новая газета» встречалась раньше, отрицали свое участие в «молдавской схеме». Григорьев настаивал на том, что его банки проводили легальные сделки. А Ансимов утверждал, что не знал об операциях, проводимых «Западным» через Молдавию.