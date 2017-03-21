Эксперт назвал истинного победителя в Сирии

"Иранские достижения держатся именно на сплоченности шиитского духовенства, этот институт по эффективности в следовании долгосрочной стратегии сопоставим с партией марксистско-ленинского типа", - приводит выдержки из интервью "Инопресса".

"Сунниты же, наоборот, не действовали согласованно, будь то в Турции и в Катаре, где поддерживают "Братьев-мусульман", или в Саудовской Аравии, которая экспортирует свой ваххабизм. Исламистские движения зачастую являются конкурентами или антагонистами", - полагает эксперт.

""Исламское государство" явно находится в упадке, несмотря на широкое присутствие в Ливии и более скромное присутствие на других территориях", - уверен Шальян.

Он согласился с замечанием интервьюера о том, что Турция сейчас изолирована как во внутреннем, так и во внешнем плане: "Репрессии в Турции, начавшиеся на следующий день после попытки государственного переворота, напомнили стиль сталинских чисток. Экономическая ситуация ухудшилась. Курс национальной валюты последовательно снижался. Инвестиций стало меньше, как и туристов. Притязания на военную интервенцию в Сирии и даже в Ираке были незаметно нейтрализованы со стороны США".

"Не существует военного решения курдского вопроса в Турции. В то же время Реджепу Тайипу Эрдогану удалось благодаря своей договоренности с Россией воспрепятствовать территориальной непрерывности, столь желанной для курдов Сирии, вдоль турецко-сирийской границы. При этом видимость альянса с Россией зависит от обстоятельств и носит строго тактический характер. Кроме того, у Турции портятся отношения с Евросоюзом и США. Россия основательно дислоцировалась в Сирии (морская база в Тартусе, авиабаза Хмеймим, пункт радио- и радиотехнической разведки в Тель-аль-Харе, в провинции Дераа). Москва старается не прослыть "прошиитской", особенно в глазах соседних мусульманских стран. В прошлом году в Грозном, в Чечне, прошла конференция суннитских ученых, где присутствовал великий имам исламского Университета Аль-Азхар и великий муфтий Египта, который осудил джихадизм", - комментирует Шальян.