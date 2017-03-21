Ушел из жизни двукратный чемпион мира по борьбе Аугуст Энглас
21. март 2017 18:08
Во вторник, 21 марта, на 93-м году жизни скончался эстонский борец Аугуст Энглас.
Энглас родился 15 января 1925 года. Еще до начала большого спортивного пути он принял участие во Второй мировой войне, был награжден медалью за храбрость, пишет rus.err.ee.
На Олимпиаде 1952 года в Хельсинки Энглас в составе сборной СССР занял четвертое место
В 1953 году в Неаполе и в 1954 году в Токио становился чемпионом мира.
С 1949 по 1954 год Энглас семь раз становился чемпионом СССР, а в 1955 году из-за травмы ушел из большого спорта.