Американский генерал рассказал украинским военным об удерживании России от роковой ошибки

Как говорится в сообщении на сайте учреждения, он рассказал украинским офицерам о проводимой НАТО политике сдерживания России, программах подготовки военнослужащих стран, входящих в альянс, и обмене боевым опытом с Украиной, сообщает портал Newsru.com.

Генерал поделился "личным опытом, мудростью и хитростью военных стратегий". "Ключевые аспекты касались подготовки к возможному полномасштабному наступлению России", - отчитались в университете.

С одной стороны, Вашингтон активно переправляет военную технику в Европу для укрепления позиций партнеров по НАТО. С другой, решается задача "достичь совместимости с военнослужащими этих стран". Основной ресурс направлен на сдерживание возможного нападения, следовало из выступления военачальника.

"Мы заверяем наших союзников, что им будет предоставлена военная помощь. Мы много работаем над тем, чтобы остановить Россию от совершения роковой ошибки. Сдерживание - очень дорогостоящий процесс, но еще более затратным является ведение войны", - заявил Ходжес, подчеркнув, что по этой причине США прилагают большие усилия, чтобы доставить военную технику в Европу, и наращивают военное присутствие, "чтобы у россиян даже не возникла мысль о возможном нападении".

В случае же если Россия все же совершит "роковую ошибку", у НАТО есть ресурсы для ответа - Североатлантический альянс имеет тактическую группу, а также группу, которая находится в высокой степени готовности для оказания отпора, сказал генерал-лейтенант.