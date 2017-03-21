Работодатели просят отменить миграционную квоту в Эстонии

«Въездная квота является одним из крупнейших препятствий на пути вербовки работников из третьих стран и решения проблемы нехватки рабочих рук, а также интернационализации наших предприятий», - написал в обращении к министру внутренних дел председатель союза Тоомас Тамсар.

Он напомнил, что в прошлом году квота была выполнена еще до конца календарного года, а в этом году она может оказаться исчерпанной уже летом.

«Опасение, что отмена иммиграционной квоты приведет к массовому притоку рабочей силы и нехватке рабочих мест для местных жителей, ничем не обосновано», - отметил Тамсар.

По его словам, реальность пока говорит об обратном: из-за нехватки специалистов, не принимаются нужные решения об инвестициях и, как результат, не появляются новые рабочие места и для жителей Эстонии.