Запрет США на провоз электроники в самолетах затронет и путешествующих из Эстонии

Это также означает, что, например, жители Эстонии, планирующие отправиться в США самолетами Turkish Airlines с пересадкой в Стамбуле, не смогут взять с собой на борт крупные электронные устройства.

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines официально подтвердила информацию о запрете брать в ручную кладь большинство электронной техники на рейсах в США.

Об этом говорится в заявлении на сайте компании.

"Исходя из заявления, которое мы получили от соответствующих органов, Turkish Airlines сообщают нашим пассажирам, что любое электронное или электрическое устройство размером больше мобильного телефона или смартфона (за исключением медицинского оборудования) не должно перевозиться на борту наших рейсов, прибывающих в США", - говорится в сообщении.

Авиакомпания отмечает, что все электронные устройства, которые подпадают под запрет, пассажиры смогут перевозить в багажном отсеке самолета.

Введенный США ограничения распространяется на следующие авиакомпании: Royal Jordanian, EgyptAir, Turkish Airlines, Saudi Arabian Airlines, Kuwait Airways, Royal Air Maroc, Qatar Airways, Emirates и Etihad Airways.

Также стало известно, какие именно аэропорты подпадают под запрет: