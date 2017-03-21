Apple представила красный iPhone 7 и самый дешевый iPad

Новинки были добавлены в ассортимент фирменного магазина Apple. Кроме того, компания удвоила объем доступной памяти смартфона iPhone SE и планшета iPad Mini 4.

iPhone

Как говорится в сообщении , опубликованном на сайте Apple, iPhone 7 и iPhone 7 Plus (PRODUCT)RED Special Edition доступны в версиях с памятью объемом 128 или 256 ГБ, а приобрести эти смартфоны можно будет начиная с 24 марта по цене от 749 долларов США, пишет newsru.com.

Смартфоны в новой расцветке были выпущены в честь более чем десятилетнего сотрудничества Apple с благотворительным проектом (RED). Ранее в рамках этого сотрудничества компания выпускала другие красные устройства и аксессуары, включая чехлы для смартфонов и наушники.

"Уже 10 лет мы поддерживаем проект (RED) и его программы по борьбе с ВИЧ и СПИДом. В рамках этих программ проводятся консультации и обследования, а также распространяются лекарства, позволяющие предотвратить заражение ребенка от матери во время беременности. Благодаря продаже продуктов (RED) мы собрали более 130 миллионов долларов", - говорится на сайте Apple.

Часть средств, вырученных компанией при продаже новых смартфонов, по традиции будет перечислена в Глобальный фонд борьбы со СПИДом.

24 марта в продаже также появятся четырехдюймовые смартфоны iPhone SE в версиях с памятью 32 и 128 ГБ, которые придут на смену устройствам с памятью 16 и 64 ГБ. Стоимость смартфонов при этом не изменится и будет начинаться от 399 долларов США.

iPad

Что же касается нового планшета, то представленный iPad лишен каких-либо дополнительных обозначений модели. Устройство, толщина которого составляет 7,5 мм, получило 9,7-дюймовый Retina-дисплей с разрешением 2048*1536 пикселей, процессор A9 с сопроцессором M9, 8-Мп основную и 1,2-Мп фронтальную камеры, а также сканер отпечатков пальцев Touch ID.

Как отмечает Ferra , iPad, по всей видимости, придет на смену планшету iPad Air 2, выпущенному в 2014 году. После анонса нового iPad эта модель была удалена с сайта Apple.

Компания позиционирует iPad как самый доступный планшет в своей истории. Устройство появится в продаже 24 марта в серой, серебристой и золотистой расцветках. Версия с памятью 32 ГБ и Wi-Fi обойдется покупателям в 329 долларов, а модификация с поддержкой LTE будет стоить 459 долларов.

Наконец, Apple сняла с продажи планшет iPad mini 2 и увеличила объем памяти планшета iPad mini 4. Теперь это устройство доступно только в версии с памятью объемом 128 ГБ. При этом его цена не изменилась и составляет 399 долларов за модель с поддержкой Wi-Fi и 529 долларов за версию с LTE.