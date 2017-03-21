Финансовая полиция: Эстония слишком поздно обнаружила схемы по отмыванию российских денег

"Эстония, конечно, не занимает первое место среди стран, через которые отмывали "грязные" деньги из России. Лидером в данной конкретной схеме были банки Молдовы и Латвии", - ответил порталу Rus.err.ee руководитель Бюро информации по отмыванию денег Мадис Рейманд.

По словам полицейского, эстонская финансовая система была использована для транзита российских денег. Бюро начало разбираться в этих финансовых схемах весной 2014 года, когда деньги, пришедшие из Молдовы, уже ушли из эстонской финансовой системы.