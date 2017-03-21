Финансовая полиция: Эстония слишком поздно обнаружила схемы по отмыванию российских денег

Руководитель бюро информации по отмыванию денег рассказал, что финансовая полиция обнаружила проходящие через эстонские банки схемы по отмыванию российских денег лишь в 2014 году, когда деньги уже ушли из эстонской финансовой системы, поэтому заморозить средства было невозможно.
"Эстония, конечно, не занимает первое место среди стран, через которые отмывали "грязные" деньги из России. Лидером в данной конкретной схеме были банки Молдовы и Латвии", - ответил порталу Rus.err.ee руководитель Бюро информации по отмыванию денег Мадис Рейманд.
По словам полицейского, эстонская финансовая система была использована для транзита российских денег. Бюро начало разбираться в этих финансовых схемах весной 2014 года, когда деньги, пришедшие из Молдовы, уже ушли из эстонской финансовой системы.