Нападение в больнице: общественности не сказали истинную степень тяжести травм пострадавших?

Они утверждают, что заявление главы больницы Марека Сеэра о том, что в результате нападения люди получили лишь ссадины и синяки, не соответствуют действительности.

Напомним, что нападение произошло в воскресенье вечером. Пострадали 12 человек. Дочь одного из пострадавших пациентов уточнила изданию Valgamaalane, что среди травмированных было шесть сотрудников больницы, пять пациентов и один полицейских.

Один из обратившихся сегодня в редакцию отметил, что у нескольких пострадавших были зафиксированы переломы различной степени тяжести, в том числе переломы ребер. Второй пострадавший также отметил различные переломы у пострадавших. Кроме этого, у одного из пострадавших травма головы и даже повреждение мозга.

Глава больницы Марек Сеэр признал, что вчера у него не было полной информации о травмах потерпевших. «Первоначальная оценка травм основывалась на устных показаниях. Сейчас мы проводим детальные обследования», - сказал он, добавив, то говорить детально о травмах не может, так как эта информация является деликатной.