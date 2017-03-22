Обзор: сколько в Эстонии солдат НАТО и какая техника у них есть

По состоянию на начало этой недели в Эстонии находились 710 солдат союзных войск, а в апреле, когда все боевые группы НАТО прибудут в нашу страну, их количество увеличится до 1650.

В среду утром в Эстонию из Германии прибудет корабль, который доставит британскую боевую технику, после этого в нашей стране будет насчитываться 300 единиц танков, боевых машин пехоты, бронетранспортеров, самоходных пушек, бронированных внедорожников и других боевых машин.

Из натовской боевой группы сейчас на месте 260 солдат: из пятого пехотного батальона армии Британии – 210 человек и 50 солдат из морской пехоты Франции.

В пятницу вечером в Эмари прибыли 130 британских солдат. Фото: Ээро Вабамяги.

Всего боевая группа НАТО под командованием Великобритании должна состоять из 1200 солдат – около 900 из Британии и более 300 из Франции. Последние солдаты этой группы должны прибыть на 14-й неделе, то есть с третьего по девятое апреля.

После обеда в понедельник на авиабазе в Эмари приземлился самолет с Ämari lenn50 морскими пехотинцами из Франции. Фото: вооруженные силы.

Американских пехотинцев сейчас в Эстонии 200. В Тапа базируется пехотная рота Charli, входящая с состав 68-го броневого подразделения, первого батальона, третьей броневой бригады, четвертой дивизии, состоящая из 130 солдат. Кроме того, сейчас в учениях, проходящих на юге Эстонии, принимают участие американские солдаты, прибывшие из Латвии, в составе 70 человек.

Американские солдаты в Тапа. Фото: Virumaa Teataja.

На авиабазе в Эмари находятся 130 летчиков из Германии, которые выполняют миссию по охране воздушного пространства.

Немецкие летчики на авиабаще в Эмари. Фото: Яанус Ленсмент.

В Тарту в Балтийском колледже обороны сейчас находятся 75 военнослужащих из других стран, среди которых как преподаватели, так и участники курсов.

В таллиннском Центре сотрудничества по кибер-обороне НАТО сейчас работают 28 солдат-союзников.

В рамках действующего на территории Генштаба Сил обороны в Таллинне штабного элемента НАТО NFIU, в Эстонии находятся 16 военнослужащих альянса. В штабном элементе служат представители вооруженных сил Великобритании, США, Голландии, Польши, Франции, Канады, Норвегии, Дании и Германии.

По словам пресс-секретаря Министерства обороны Андреса Санга, в цифре общего количество иностранных военных постоянно есть небольшая вариативность, поскольку кто-то прибудет позже, кто-то – раньше, кто-то в отпуске, или болен. Кроме того, в любой момент в Эстонии могут находиться иностранные военные, которые находятся тут с визитом, на конференции, посещают военные части или находятся в рамках какого-то проекта.

В Эстонии находятся сотни единиц боевой техники союзников

Британский танк Challenger 2. Фото: Ben Birchall / PA Wire / PA Images / Scanpix.

В понедельник из Германии в сторону Эстонии вышел корабль с боевой техникой подразделения Великобритании, который прибудет в порт Палдиски в среду утром. В снаряжение британского батальона входят более 300 единиц боевой техники, в числе которых танки Challenger 2, Titan и Trojan, самоходные пушки AS90 и БМП Warrior. Британское подразделение не обнародует, сколько конкретных видов боевых машин везет с собой.

Британская самоходка AS90. Фото: Министерство обороны Британии.

Французские морские пехотинцы берут с собой четыре танка Leclerc, 13 БМП VBCI, а также десятки бронетранспортеров VAB и бронированных внедорожников VBL.

На переднем плане французская БМП VBCI. Фото: AFP / Scanpix.

У базирующегося в Тапа 68-го пехотного бронированного подразделения США с собой четыре танка Abrams M1A2 и 15 БМП Bradley.

Американский танк Abrams M1A2. Фото: Лийс Трейманн.

Немецкие летчики прилетели в Эстонию на четырех истребителях Eurofighter Typhoon.

Немецкий истребитель Eurofighter Typhoon. Фото: Михкель Марипуу / Postimees.

На авиабазе в Эмари вчера приземлились два американских вертолета пехоты UH-60 Black Hawk, которые в конце недели примут участие в учениях на центральном полигоне вооруженных сил.

Вертолет США Black Hawk на авиабазе в Эмари. Фото: вооруженные силы.

По словам главы пресс-службы Генштаба Вооруженных сил Арво Йыэсалу, вся техника союзников будет находиться в Тапа, за исключением немецких истребителей, которые находятся на авиабазе в Эмари.