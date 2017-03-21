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Сергей Лещенко: советник Трампа отмывал деньги для Януковича

Rus.Postimees.ee
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Пол Манафорт. | ФОТО: CARLO ALLEGRI/REUTERS/Scanpix

Народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко утверждает, что у него есть оригиналы документов о перечислении экс-президентом Украины Виктором Януковичем средств американскому политтехнологу Полу Манафорту, советнику президентской кампании Дональда Трампа, от оффшорной компании со счетом в Кыргызстане, и просит американские и украинские правоохранительные органы провести расследование.

Лещенко на пресс-конференции во вторник в Киеве рассказал, что в ходе собственного расследования установил оффшорные юрисдикции, которые использовал Янукович.

Сергей Лещенко. Фото: SERGEI SUPINSKY/AFP

Депутат напомнил, что в прошлом году была обнародована так называемая "черная бухгалтерия" Партии регионов, и в ходе расследования установлена природа одного из платежей, который Янукович осуществил в адрес Манафорта. "Речь идет о платеже от 14 октября 2009 года, транзакция в размере 750 000 долларов",- сказал Лещенко.

Депутат сообщил, что ему удалось получить доступ к документам, которые показывают, как именно был проведен этот платеж.

"Для осуществления этого платежа был составлен контракт, который имеет все признаки фиктивности и мошенничества с целью отмывания средств",- отметил Лещенко.

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