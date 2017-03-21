Комиссия Рийгикогу учит депутатов правильно общаться с Россией

Как отметил председатель комиссии Марко Михкельсон, депутатам рекомендуется избегать официальных встреч, на которых речь может пойти о санкциях ЕС в отношении России, сообщает портал Rus.err.ee.

Внешняя политика Эстонии в отношении России последовательна и соответствует общей политике Европейского союза, подтвердил Михкельсон.

"В общении с Россией ключевым условием является прекращение агрессии против Украины и полное выполнение Минских соглашений", - добавил Михкельсон.