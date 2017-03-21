Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомПотребительЗдоровьеТехникаВаш домBидеоTMW
искать:
Более точный поиск

Комиссия Рийгикогу учит депутатов правильно общаться с Россией

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Кремль. Иллюстративное фото. | ФОТО: Scanpix

Комиссия Рийгикогу по иностранным делам на состоявшемся 21 марта заседании приняла решение направить правлению парламента рекомендации по формированию планов зарубежных визитов, отметив, что в отношениях с Россией следует избегать сфер, которых касаются санкции ЕС.

Как отметил председатель комиссии Марко Михкельсон, депутатам рекомендуется избегать официальных встреч, на которых речь может пойти о санкциях ЕС в отношении России, сообщает портал Rus.err.ee.

Внешняя политика Эстонии в отношении России последовательна и соответствует общей политике Европейского союза, подтвердил Михкельсон.

"В общении с Россией ключевым условием является прекращение агрессии против Украины и полное выполнение Минских соглашений", - добавил Михкельсон.

Наверх