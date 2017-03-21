Комиссия Рийгикогу учит депутатов правильно общаться с Россией
21. март 2017 20:57
Комиссия Рийгикогу по иностранным делам на состоявшемся 21 марта заседании приняла решение направить правлению парламента рекомендации по формированию планов зарубежных визитов, отметив, что в отношениях с Россией следует избегать сфер, которых касаются санкции ЕС.
Как отметил председатель комиссии Марко Михкельсон, депутатам рекомендуется избегать официальных встреч, на которых речь может пойти о санкциях ЕС в отношении России, сообщает портал Rus.err.ee.
Внешняя политика Эстонии в отношении России последовательна и соответствует общей политике Европейского союза, подтвердил Михкельсон.
"В общении с Россией ключевым условием является прекращение агрессии против Украины и полное выполнение Минских соглашений", - добавил Михкельсон.