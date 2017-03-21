Смотрите и сравнивайте: неравенство доходов в Эстонии и Европе
21. март 2017 21:15
Статистическая служба Европейского союза Eurostat сравнила неравенство доходов в странах ЕС в 2015 году. Выяснилось, что в среднем по ЕС доход 20 процентов самых богатых людей в 5,2 раза превышает доход 20 процентов самых бедных.
Наименьшее неравенство в доходах наблюдалось в Чехии, Норвегии и Исландии. Наибольшее неравенство было зафиксировано в Сербии, Румынии и Литве, сообщает портал Majandus24.
В Эстонии доход 20 процентов самых богатых людей в 6,2 раза превышает доход 20 процентов самых бедных. По этому показателю наша страна находится в середине.