Злостный алиментщик три года прятался в землянке

Его местонахождение было установлено с помощью сотрудников отдела розыска регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний, сообщает портал Newsru.com.

"Мы получили информацию, что должник может скрываться в коллекторе на заброшенном пустыре, - сообщила "Интерфаксу" помощник руководителя областного УФССП Наталья Долгушина. - Выехав на место, они действительно обнаружили там мужчину 1976 г. р., который сначала отказывался называть себя, а потом "порадовался", что приставы долго не могли найти его, так как он вырыл себе землянку неподалеку и скрывался там".

Злостный неплательщик к тому же был условно осужден за кражу, но отмечаться в уголовно-исполнительную инспекцию не приходил ни разу.

В розыске он находился с 2013 года, долгое время нигде не работал официально и содержать своих детей не собирается и поныне. По словам должника, в настоящее время он живет сбором и сдачей металлолома и лелеет мечту о покупке гаража и его обустройстве под жилье.