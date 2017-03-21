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Злостный алиментщик три года прятался в землянке

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Elmo Riig / Sakala

Судебным приставам в Кировской области после более трех лет безуспешных поисков удалось найти и задержать местного жителя, задолжавшего более полутора миллионов рублей по алиментам в пользу сына и дочери.

Его местонахождение было установлено с помощью сотрудников отдела розыска регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний, сообщает портал Newsru.com.

"Мы получили информацию, что должник может скрываться в коллекторе на заброшенном пустыре, - сообщила "Интерфаксу" помощник руководителя областного УФССП Наталья Долгушина. - Выехав на место, они действительно обнаружили там мужчину 1976 г. р., который сначала отказывался называть себя, а потом "порадовался", что приставы долго не могли найти его, так как он вырыл себе землянку неподалеку и скрывался там".

Злостный неплательщик к тому же был условно осужден за кражу, но отмечаться в уголовно-исполнительную инспекцию не приходил ни разу.

В розыске он находился с 2013 года, долгое время нигде не работал официально и содержать своих детей не собирается и поныне. По словам должника, в настоящее время он живет сбором и сдачей металлолома и лелеет мечту о покупке гаража и его обустройстве под жилье.

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