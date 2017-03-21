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Мать троих детей из Нарвы: впервые я столкнулась с наркотиками в 12 лет

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Handout/Reuters/Scanpix

У 34-летней ВИЧ-инфицированной матери троих детей из Нарвы зависимость от фентанила. 50-летний ВИЧ-инфицированный житель приграничного города вынужден был из-за наркотиков провести в тюрьме половину жизни. Это истории двух людей из Нарвы, рассказанные сегодня в передаче «Радар» телеканала Kanal 2.

Олег каждый день посещает центр Нарвский реабилитационный центр. Это центр, который занимается наркоманами. В нем находится пункт обмена шприцов и консультационный кабинет. Здесь наркоманы, у которых зависимость от фентанила, проходят курс лечения с помощью его заменителя - метадона.

Олегу 50 лет. У него ВИЧ и большую часть жизни он провел в тюрьме из-за постоянных краж. Наркоманом он стал в 15 лет. «Все наркотики, которые существуют. Я всех их перепробовал», - признается мужчина.

Олег – один из 120 наркоманов, которые каждый день приходят в центр за метадоном. Другой наркоман – 34-летняя Елена. Она тоже ВИЧ-инфицирована и тоже пытается слезть с фентанила. У Елены трое детей. Младшему всего год и три месяца. Старшему – 12 лет.

«Даже старший сын не знает, что я хожу сюда за метадоном. Он думает, что я хожу в больницу. Что я болею. Он понимает, что маме нужно каждый день в определенное время идти в больницу», - говорит она. Женщина признается, что впервые столкнулась с наркотиками в 12 лет.

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