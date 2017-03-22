Глава МВД Франции подал в отставку на фоне политического скандала

"Я подал прошение об уходе в отставку, - заявил Ле Ру в ходе пресс-конференции. - Я не могу допустить, чтобы какие-либо подозрения бросали тень на деятельность правительства". Ранее он был принят президентом Франции Франсуа Олландом.

Отставка главы МВД Франции последовала менее чем через сутки после скандальной публикации в СМИ. Как сообщил в понедельник вечером телеканал TMC, в период с 2009 по 2016 год обе дочери Брюно Ле Ру, который до недавнего времени был депутатом Национального собрания и даже возглавлял фракцию правящей Соцпартии, работали в его парламентском секретариате. В общей сложности с ними было заключено полтора десятка временных контрактов в течение нескольких месяцев. За работу им было выплачено 55 тысяч евро.

Внимание журналистов привлек тот факт, что Ле Ру принял на работу своих дочерей, когда им было всего 15 и 16 лет соответственно. Вдобавок выяснилось, что он предпочел не декларировать контракты со своими дочерями перед проверяющими инстанциями в Национальном собрании. Более того, оказалось, что одновременно с работой в парламенте девушки проходили стажировки в других местах, при этом старшая - в Бельгии.

"Все контракты были легальны. Мои дочери выполняли реальную работу, - заверил Ле Ру. - Я намерен отстаивать свою невиновность".

Новый глава МВД

В то же время стало известно, что новым главой МВД назначен Маттиас Фекль. Об этом сообщили в Елисейском дворце.

Ранее Фекль занимал пост государственного секретаря по вопросам внешней торговли, развития туризма и по делам французских граждан за рубежом.