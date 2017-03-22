Видео: пассажир снял, как сотрудники аэропорта срывают злость на багаже

В лондонском аэропорту Лутон пассажиры наблюдали, как погрузчики багажа срывают свою злость на чемоданах пассажиров.

Известно, что инцидент случился при разгрузке рейса компании-лоукостера easyJet. Работники наземной службы пинали багаж ногами и швыряли сумки так, что те сваливались на асфальт.

Представитель компании Menzies Aviation, которая занимается погрузочными работами, заявил, что подобные действия персонала неприемлемы и начато внутреннее расследование.