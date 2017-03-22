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Видео: пассажир снял, как сотрудники аэропорта срывают злость на багаже

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Scanpix

В Сети становится популярным видео, на котором сотрудники аэропорта швыряют сумки пассажиров и пинают ногами чемоданы, сообщает Postimees.

В лондонском аэропорту Лутон пассажиры наблюдали, как погрузчики багажа срывают свою злость на чемоданах пассажиров.

Известно, что инцидент случился при разгрузке рейса компании-лоукостера easyJet. Работники наземной службы пинали багаж ногами и швыряли сумки так, что те сваливались на асфальт.

Представитель компании Menzies Aviation, которая занимается погрузочными работами, заявил, что подобные действия персонала неприемлемы и начато внутреннее расследование.

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