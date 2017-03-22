Фото: во время пожара обвалилась крыша жилого дома
22. март 2017 07:54
Вчера вечером в Ида-Вирумаа загорелся двухэтажный жилой дом. В пожаре никто не пострадал.
Вчера в 20.10 в Центр тревоги поступило сообщение, в Ида-Вирумаа, волосте Вайвара, деревне Тырвайыэ открытым пламенем горит двухэтажный жилой дом, сообщает Спасательный департамент в Twitter.
Огонь быстро распространялся, крыша дома обвалилась.
В доме проживает три человека, но на момент пожара никого в здании не было.
Огонь удалось локализовать к 20.48. Все работы по тушению пожара были завершены к 23.19.
Причины возгорания будут установлены в ходе расследования.
Foto sündmuskohalt #Vaivara pic.twitter.com/n5yroUV05M— Päästeamet (@paasteamet) March 21, 2017