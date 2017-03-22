Фото: во время пожара обвалилась крыша жилого дома

Вчера в 20.10 в Центр тревоги поступило сообщение, в Ида-Вирумаа, волосте Вайвара, деревне Тырвайыэ открытым пламенем горит двухэтажный жилой дом, сообщает Спасательный департамент в Twitter.

Огонь быстро распространялся, крыша дома обвалилась.

В доме проживает три человека, но на момент пожара никого в здании не было.

Огонь удалось локализовать к 20.48. Все работы по тушению пожара были завершены к 23.19.

Причины возгорания будут установлены в ходе расследования.