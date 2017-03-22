Фото: лесовозы разрушили несколько дорог

В волости Куусалу с Петербургского шоссе есть поворот на лесную дорогу, которая сначала пролегает мимо бывших дач «Двигателя», так называемой Русской деревни, пишет Postimees со ссылкой на Harju Elu. Далее дорога ведет до хуторов Метсасерв и Круусааугу в деревне Сигула.

Живущий на хуторе Метсасерва Таймо Йытс (39 лет) не может скрыть своего недовольства. «Одним утром мы так застряли, что почти был вынужден обратиться к Рейну, чтобы пригнать трактор, но благодаря полному приводу удалось самостоятельно выбраться». Йытс отмечает, что будь у него машины поменьше, выбраться из этой передряги, не повредив транспорт, не удалось бы.

По словам Таймо, проблемы связаны с Tava Mets OÜ, деятельность которых в лесах Сигула началась два-три года назад. К тому времени дороги были разбиты, но в лес на машинах ездили, если земля не была такой мягкой. Осенью прошлого года местные лесные дороги сильно пострадали.

По словам мужчины, значительный ущерб дорогам был нанесен за одни выходные в прошлом году.

Таймо Йытс и Рейн Рийберг общались с представителем компании Алларом Кивиряхком (39 лет). «По-моему, все нормально. С волостью Куусалу мы договорились, что будем использовать их дороги. С RMK у нас рамочный договор», - сказал Кивиряхк газете.

На утверждение, что лесные дороги Сигула разрушены, Кивиряхк быстро отвечает: «Это дороги RMK. Это полностью песчаная дорога, но это всегда так, если где-то вырубается лес, это кому-то не нравится. Когда я в последний раз туда ездил, я не заметил, что дорога как-то разрушена или находится в худшем состоянии, чем была до нашего прихода».

Читайте подробнее на портале Harju Elu.