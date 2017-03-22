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Министры обороны США и Финляндии обсудили российскую агрессию

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: ZACH GIBSON/AFP

Министр обороны Джим Маттис встретился в Пентагоне с министром обороны Финляндии Юсси Нийнистё для обсуждения ряда вопросов безопасности. В числе прочих тем была заявлена российская агрессия, сообщается в заявлении на сайте сайте американского Минобороны.

Также на переговорах обсуждались НАТО и двусторонние отношения сотрудничества в области безопасности, сказано в заявлении.

Маттис и Ниинистё обменялись мнениями о том, как сохранить прочные военные возможности в условиях ограниченного бюджета и отметили преимущества сотрудничества в оборонной сфере для обеих стран, особенно в Арктике, пишет "Интерфакс". Джим Мэттис также поблагодарил финского коллегу за военный вклад его страны в миссию НАТО и в борьбу против террористической организации ИГИЛ.

"Финляндия очень серьезно относится к своей защите, и мы видим себя в качестве поставщиков безопасности, а не потребителей", - заявил Ниинистё.

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