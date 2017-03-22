Видеохит: как потушить загоревшийся газовый баллон

Кумар продемонстрировал, что в случае пожара из-за утечки газа следует обмотать баллон мокрой тряпкой. Он пояснил, что это сократит поставки кислорода и поможет потушить пламя. Полицейский также предупредил, что сначала необходимо вызвать аварийную службу.

На данный момент ролик, опубликованный на странице Кумара, посмотрело более семи миллионов человек. Как пишет издание Times Of India, "практически каждый день приходится читать истории о том, как люди погибают из-за взрывов газовых баллонов".