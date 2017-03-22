Видео: вице-мэр Таллинна Арво Сарапуу отстраняется от управления бизнесом

Об этом в среду, 22 марта, сообщил Rus.ERR со ссылкой на публикацию в газете Postimees, отметив, что вице-мэр планирует передать руководство бизнесом своему сыну, которого также зовут Арво Сарапуу.

«По всей Эстонии у меня целый ряд предприятий. Это дает возможности для очень многих спекуляций, которые не имеют под собой никаких оснований, а я даже не могу об этом знать», - сказал Сарапуу, добавив, что он решил отказаться от предпринимательской деятельности и сосредоточиться только на политике.

На прошлой неделе газета Eesti Ekspress написала, что Сарапуу, который отвечает в мэрии за организацию вывоза мусора в столице, через своего зятя и других лиц связан с фирмами, которые в последние годы выигрывают конкурсы на оказание городу этих услуг.

Сам вице-мэр Таллинна все обвинения опровергает.