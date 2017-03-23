Заказчики мелкого ремонта могут опоздать

По словам руководителя отдела обслуживания и ремонта Pindi Kinnisvarahaldus Рейна Унгерта, лучшим временем для заказа ремонтных работ обычно являются февраль-март, но теплая зима этого года и быстро улучшившаяся погода активизировали заказчиков раньше. «Исполнители крупных работ еще доступны, поскольку они не берут сразу первые попавшиеся заказы. А для проведения малых ремонтных работ, в ходе которых надо поменять паркет в паре комнат или несколько панелей на крыше, хороших мастеров найти трудно», – пояснил Унгерт.

«На рынке идет настоящая борьба – кто больше предложит, - добавил Унгерт. - Часть заказчиков пытается завлечь строителей деньгами и заставить их отказаться от прежних заказов, чтобы те стали работать на них. Лично я не верю, что принявшим такое предложение рабочим можно было бы доверять».