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Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Краков за 143 евро!

Rus.Postimees.ee
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Вавельский замок в Кракове. | ФОТО: Artur Widak/Artur Widak/Sipa USA

Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, hetked.ee, holidaypirates.com, flynous.com, reisiguru.ee, reisidiilid.ee и secretflying.com.

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