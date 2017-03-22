Недовольные клиенты Swedbank: почему за денежный перевод должен платить как отправитель, так и получатель?

«Люди, которые переводят нам деньги, уже платят за услугу. Почему мы должны отдельно платить за поступающий перевод?», - говорит член правления Saare Finants OÜ Андре Сырме, по оценке которого, поведение Swedbank непонятно, пишет Postimees со ссылкой на Saarte Hääl.

Сырме говорит, что все же Saare Finants не планирует менять банк, поскольку пришлось бы оповещать всех клиентов и о смене банковского номера. Он говорит, что ситуация, когда за один и тот же перевод платит как отправитель, так и получатель, является странной.

Руководитель фирмы Saare Kalur, которая занимается выдачей кредитов уже более 20 лет, Тийт Сарапуу также подтверждает, что банк демонстрирует свою силу, беря деньги оттуда, где можно взять: «По отношению к клиентам это несправедливо, но ничего не поделаешь».

Руководитель курессаареской конторы Swedbank Лийлиа Месила говорит, что, если другие финансовые учреждения хотят использовать их инфраструктуру, растут связанные с этим расходы, поэтому банк решил ввести для этих клиентов другой прейскурант.