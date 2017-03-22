В Ласнамяэ для спасения годовалого малыша пришлось взломать автомобиль
22. март 2017 10:11
Вчера днем таллиннским спасателям пришлось помочь обеспокоенной маме, чей ребенок сам заперся в машине.
Во вторник, 21 марта, в 12.28 ласнамяэские спасатели получили вызов на улицу Пунане, где годовалый малыш оказался один в запертом автомобиле.
Взволнованная мать находилась по другую сторону автомобильной двери и не могла ее открыть, так как ключи были внутри, сообщает полиция.
С помощью подставленных клиньев образовался небольшой проем между дверью и кузовом, после чего спасателям удалось выудить крючком, сделанным из автомобильной антенны, из салона ключи.