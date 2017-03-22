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В Ласнамяэ для спасения годовалого малыша пришлось взломать автомобиль

Rus.Postimees.ee
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Ребенок спит в машине. | ФОТО: Tatiana Kostareva/PhanterMedia/Scanpix

Вчера днем таллиннским спасателям пришлось помочь обеспокоенной маме, чей ребенок сам заперся в машине.

Во вторник, 21 марта, в 12.28 ласнамяэские спасатели получили вызов на улицу Пунане, где годовалый малыш оказался один в запертом автомобиле.

Взволнованная мать находилась по другую сторону автомобильной двери и не могла ее открыть, так как ключи были внутри, сообщает полиция.

С помощью подставленных клиньев образовался небольшой проем между дверью и кузовом, после чего спасателям удалось выудить крючком, сделанным из автомобильной антенны, из салона ключи.

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