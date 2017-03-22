Фото: продолжается суд над обвиняемым в изготовлении детской порнографии Кендером

Первоначально планировалось провести заседание за закрытыми дверями, но все же заседание решено было сделать открытым, сообщает Postimees.

Утром Кендера пришли поддержать многочисленные школьники, у которых сейчас каникулы:

Суд над Кендером начался 2 мая прошлого года, когда подсудимый не признал себя виновным. В то же время прокурор заявил, что вина Кендера доказана.

Пыхьяская окружная прокуратура предъявила писателю Кауру Кендеру обвинение в изготовлении детской порнографии. Согласно обвинению, Кендер написал повесть под заголовком Untitled 12, содержащую детальное описание секса между взрослым мужчиной и маленькими детьми. Он опубликовал текст на сайте nihilist.fm.