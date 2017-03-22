LHV: из-за скандала с отмыванием денег в Эстонии могут возникнуть проблемы с платежами в долларах

«Любая опубликованная СМИ негативная информация, связанная со столь крупными суммами, отрицательно сказывается на репутации финансовой системы Эстонии. Мы были частью Советского Союза, у нас остается все та же история, и в будущем нас будут таким образом рассматривать извне», - сказал Пауль BNS и добавил, что даже без реальных инцидентов Эстония из-за своей истории должна прилагать больше усилий, чем другие.

«В Эстонии довольно много банков, которым очень сложно найти банк-корреспондент, который предлагал бы доллары США. Эта статья ни в коем случае не улучшит ситуацию, - добавил он. - Говоря конкретно о LHV, мы не предлагаем услугу платежей в долларах. Наша проблема в том, что мы неизвестный небольшой банк, мы даже в коммерческом отношении не слишком привлекательны для крупных банков».

В Прибалтике есть один работающий с долларами США крупный корреспондент, Deutsche Bank, и несколько небольших. «Фактически большая часть платежей в долларах на рынке розничных платежей совершается через один банк», - сказал Пауль и добавил, что не исключает, что Deutsche Bank уйдет с эстонского и латвийского рынков.

Deutsche Bank недавно был оштрафован на четверть миллиарда евро, сказал Пауль. В качестве причины указывались зеркальные сделки с выведенными из России деньгами и умышленные действия сотрудников, добавил он. В то же время, если внимательно прочесть решение о штрафе, то реальной причиной была неспособность отслеживать платежи в своих корреспондентских отношениях, сказал он.

Между назначенным Deutsche Bank штрафом и отмыванием денег, информация о котором была обнародована в понедельник вечером, может и не быть связи, а может и быть, сказал Пауль. «Все те деньги, которые проходили здесь, во многом таким же образом прошли через эти крупные банки с помощью корреспондентских отношений. Как утверждается, большая часть этих платежей осуществлялась в долларах, что значит, что все эти деньги шли посредством банков-корреспондентов на корреспондентские счета».

«Я считаю, что [масштабное отмывание денег] вряд ли является сюрпризом для главных офисов действующих в Эстонии и Латвии банков-корреспондентов. Они в той или иной мере знали об этой ситуации», - сказал Пауль.

Если бы Deutsche Bank прекратил посредничество платежей в долларах в Латвии и Эстонии, в дальнейшем эту услугу смогли бы предлагать клиентам только банки с зарубежными главными офисами, где работают с долларами, сказал Пауль. «Это ни в коем случае не проходило бы по той же цене и так же быстро, я не исключаю, что таким образом удалось бы выполнять не все операции».

В понедельник международное объединение СМИ и отдельных репортеров Проект по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовало данные, согласно которым в рамках международной схемы было отмыто в общей сложности более 20 млрд долларов, с 2011 по 2014 в Эстонии было отмыто 1,58 млрд долларов неизвестного происхождения.

1,18 млрд долларов «грязных денег» прошли в Эстонии через банк Danske, через Versobank 121,9 млн, через Эстонский кредитный банк 131,9 млн. кроме того, 31,5 млн прошли через банк SEB, 3,4 млн через Таллиннский бизнес-банк, 2,5 млн через эстонский филиал Citadele, а 1,9 млн через Swedbank.