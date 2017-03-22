Алкотребования Осиновского могут смягчить

Например, сегодняшний законопроект разрешает при рекламе алкоголя выдавать только нейтральную информацию, избегая демонстрации людей, описания атмосферы и рассказа какой-то истории. По сути, это означает, что в рекламе можно будет показывать только картинку с бутылками.

Экономическая комиссия считает, что к этому можно было бы разрешить демонстрацию способа сервировки. То есть, если сейчас рекламировать разрешено лишь бутылку джина, то при смягчении требований к ней разрешат добавить тоник и стакан.

«Это говорило бы зрителю о том, что не нужно пить крепкий алкоголь, и показывало бы на статичной картинке возможность употребления разбавленного алкоголя. Такого компромисса мы сегодня достигли», - сказал председатель экономической комиссии Айвар Кокк. На самом деле, речь идет о шаге, который Союз производителей алкоголя назвал повышением культуры пития.

Кроме того, комиссия согласилась с предложением розничных сетей о смягчении требования выстроить в магазинах непрозрачные стены, скрывающие алкоголь. По словам Кокка, на самом деле, требование строительства таких стен необоснованно: «Например, в Prisma такие стены уже есть, но продажи алкоголя не снизились».

Вместо строительства стен экономическая комиссия поддерживает идею создания отдельных зон, в которых будет продаваться алкоголь: «Алкоголь должен быть отделен от другого товара таким образом, чтобы он не бросался в глаза сразу, как только человек входит в магазин. Будет сделан отдельный уголок, или секция, чтобы, совершая покупки, покупатель не оказывался в обязательном порядке в алкогольном отделе».

Третье на что обратили внимание – снижение требований к продаже алкоголя в аэропортах и на судах. «Ограничения тут не должны быть такими значительными, поскольку дети там бывают вместе с родителями, а значит, нет опасности, что они станут самостоятельно покупать алкоголь», - добавил Кокк.

Он подчеркнут, что это лишь предложения комиссии, которое не означает, что они автоматически попадут в закон. Сегодня в большом зале Рийгикогу пройдет первое чтение законопроекта, после чего, до 5 апреля, можно будет подавать предложения о поправках.

Разработанный под руководством министра здравоохранения и труда Евгения Осиновского законопроект об ограничениях продажи и рекламы алкоголя может запретить рекламу напитков в социальных сетях, а также обяжет крупные магазины отделять алкоголь от другого товара.

Законопроектом запрещается также внешняя реклама алкоголя, продлевается время ограничения такой рекламы на радио и на телевидении: сейчас алкоголь нельзя рекламировать после 22.00, предложено ввести запрет с 21.00. А также запрещается размещать алкорекламу на первой и последнее полосах бумажных СМИ.

Также ужесточается требование для продавцов, обязанных выяснять возраст человека, которому они продают алкоголь. Поправки к закону разрешают проводить контрольные закупки как для установления исполнения запрета на продажу алкоголя несовершеннолетним, так и на продажу нелегального алкоголя.

И последнее: запрещается устраивать дегустацию алкоголя в магазинах, а также happy hour в барах, то есть предоставлять возможность в какие-то часы покупать алкоголь по более низким ценам. И покупка алкоголя в больших количествах не должна быть дешевле, чем покупка единицы напитка.

Если парламент примет законопроект, он может вступить в силу в полном объеме с 1 января 2018 года.