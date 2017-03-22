Хакеры пригрозили стереть данные миллионов устройств Apple

Группировка называет себя Turkish Crime Family и утверждает, что может обнулить миллионы iPhone и iPad, если до 7 апреля не получит желаемую сумму. Хакеры требуют 75 тысяч долларов (около 69 000 евро) в биткоинах или виртуальной валюте Ethereum или 100 тысяч долларов (около 92 000 евро) подарочными картами iTunes. Взамен они обязуются удалить все данные, которые позволяют им получить доступ к аккаунтам пользователей, пишет lenta.ru.

Motherboard утверждает, что на YouTube опубликовано видео, в котором Turkish Crime Family демонстрируют содержимое одного из взломанных аккаунтов.

В качестве доказательств хакеры отправили журналистам несколько скриншотов с перепиской сотрудника из отдела безопасности Apple. Судя по ним, работник просил их удалить ролик с YouTube и отметил, что компания не выплачивает деньги преступникам. Кроме того, злоумышленники передали изданию данные для входа в аккаунт электронной почты, которая использовалась для связи с Apple.

При этом издание подчеркивает, что взломщики ведут себя непоследовательно и называют цифру в 300 или 559 миллионов взломанных аккаунтов.

Apple пока не комментирует ситуацию.