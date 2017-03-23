Осмелитесь ли вы покрасить стены в самый уродливый цвет?

Пять лет назад австралийские маркетологи по заказу правительства провели исследование и выяснили, какой цвет люди считают самым отталкивающим. После чего его стали использовать его в дизайне сигаретных пачек в надежде вызвать у потенциальных покупателей неприязнь.

Но вряд ли можно на 100% согласиться с результатами таких исследований. Ведь в списке отвратительных вместе с оттенком оливково-коричневого оказались белый (!), бежевый, цвет лайма, насыщенный серый и оттенок горчицы. И в мире найдется множество людей, которым эти цвета не кажутся уродливыми.

Спальня в серо-бежевых тонах. Фото: homester.com.ua

Дело, безусловно, в контексте: цвет не обязан нравиться именно вам, он может не сочетаться с окружением. Именно потому декораторы не делят оттенки на «милые» и «неприятные». В интерьере можно использовать абсолютно любой оттенок, даже если речь идет о цвете детской неожиданности или ремонта в советском подъезде.

Подробный рассказ о сочетаниях цветов с иллюстрациями смотрите ЗДЕСЬ.