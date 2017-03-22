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Скандал! Пентус-Розиманнус назвала Карилайда и Стальнухина сепаратистами

Rus.Postimees.ee
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Кейт Пентус-Розиманнус. | ФОТО: JAANUS LENSMENT/POSTIMEES/PM/SCANPIX

Член иностранной комиссии Рийгикогу Кейт Пентус-Розиманнус (Партия реформ) назвала членов центристской фракции Яануса Карилайда и Михаила Стальнухина сепаратистами, а также попросила председателя Центристской партии и премьер-министра Юри Ратаса призвать их к порядку.

«Два дня подряд ведущие деятели партии премьер-министра представляют на национальном телерадиовещании позиции по поводу войны на Украине и санкций ЕС в отношении России, которые вопиюще противоречат всей внешнеполитической линии Эстонии, а также подрывают доверие к нашей стране, вступающей через несколько месяцев в роль председателя Совета ЕС», - заявила Пентус-Розиманнус, которую цитирует ERR.

«Если премьер-министру важно внешнеполитическое направление Эстонии, то он должен публично призвать к порядку ведущих себя, как сепаратисты, Стальнухина и Карилайда, а для начала прекратить спекуляции вокруг единой санкционной политики Европейского союза», - подчеркнула она, добавив, что санкции против России были введены из-за аннексии Крыма и несоблюдения Минских соглашений.

Напомним, что в понедельник председатель финансовой комиссии парламента Эстонии Михаил Стальнухин предложил членам комиссии обратиться к бюджетному комитету Государственной думы России с предложением восстановить прежние контакты, обменятся визитами и обсудить эстонско-российские экономические проблемы. Также он назвал введенные санкции катострофой.

Во вторник слова Стальнухина в эфире «Актуальной камеры» комментировал вице-председатель Центристской партии Яанус Карилайд, который считает начавшиеся на тему антироссийских санкций дебаты позитивными.

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