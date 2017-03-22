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Техника боевой группы НАТО направляется из Палдиски в Тапа

BNS
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ФОТО: Briti kaitseministeerium

Из Палдиски в Тапа идут конвои с техникой, которые доставят на место тяжелую технику боевой группы НАТО.

Со среды по пятницу по маршруту Палдиски-Тапа идут конвои с техникой, которые везут входящие в боевую группу НАТО машины Соединенного Королевства, в том числе танки и самоходные гаубицы, сообщил главный штаб Сил обороны. Конвои идут преимущественно по маршруту Палдиски-Кейла-Таллиннская окружная дорога-Петербургское шоссе и шоссе Тапа-Лообу.

Один конвой содержит до 20 транспортных средств, скорость движения конвоя не выше 70 км/ч.

В Эстонии уже находится более 200 военнослужащих из Соединенного Королевства и 50 из Франции, остальные военнослужащие боевой группы и их техника прибудут в Эстонию в течение ближайших недель.

В состав боевой группы входит около 1200 военнослужащих из стран-союзников. Соединенное Королевство сообщило, что его вклад в группу составляет броневое подразделение, в котором более 800 военнослужащих, а в его вооружение входят танки, боевые машины пехоты, самоходные гаубицы и бронемашины. Франция сообщила, что ее вклад — подразделение из 300 военнослужащих, в вооружение которого входят танки, боевые машины пехоты и бронемашины.

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