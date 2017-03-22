Дизайн-дебаты: ремонт на все времена - это утопия?

Сделать ремонт и забыть о выматывающих закупках материалов, жизни на стройке или поисках временного пристанища, спорах с рабочими, как о страшном сне… Но надолго ли? Сколько времени может протянуть ремонт? И при каких условиях?

Houzz.ru собрал рекомендации практикующих специалистов — архитекторов, дизайнеров и декораторов, а также узнал их мнения по поводу выбора и об особенностях применения материалов. Ремонт на все времена никто, конечно, не обещает, но цифра в 15-20 лет многим экспертам кажется вполне реальной.

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