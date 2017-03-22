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Дизайн-дебаты: ремонт на все времена - это утопия?

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Scanpix

Возможно ли сделать ремонт, который продержится 20 лет? Прислушаемся к мнениям экспертов — архитекторов и дизайнеров интерьера.

Сделать ремонт и забыть о выматывающих закупках материалов, жизни на стройке или поисках временного пристанища, спорах с рабочими, как о страшном сне… Но надолго ли? Сколько времени может протянуть ремонт? И при каких условиях?

Houzz.ru собрал рекомендации практикующих специалистов — архитекторов, дизайнеров и декораторов, а также узнал их мнения по поводу выбора и об особенностях применения материалов. Ремонт на все времена никто, конечно, не обещает, но цифра в 15-20 лет многим экспертам кажется вполне реальной.

Подробности читаем ЗДЕСЬ.

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