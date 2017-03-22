Цены на нефть снова стали снижаться

К 8:14 по Таллинну фьючерсы на нефть североморского сорта Brent опустились на 0,69% до 50,61 доллара за баррель. Фьючерсы на техасскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки 47,87 доллара за баррель, на 0,77 процента ниже предыдущего закрытия, пишет newsru.com.

По данным Американского института нефти (API), опубликованным во вторник, запасы нефти в США увеличились на 4,5 миллиона баррелей до 533,6 миллиона за неделю, завершившуюся 17 марта, тогда как аналитики предсказывали рост на 2,8 миллиона баррелей. Официальная статистика Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США выйдет в среду после 16.30 по Таллинну.

Рост запасов объясняется наращиванием добычи нефти в США, которая увеличилась более чем на 8% с середины 2016 года и сегодня превышает отметку в 9,1 миллиона баррелей в сутки.

Рост производства нефти в США, как и в других регионах, вкупе с высоким уровнем запасов подрывает усилия ОПЕК и не входящих в картель государств, включая Россию, ранее договорившихся сократить добычу в течение первого полугодия суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки.

"Сокращение добычи ОПЕК пока не привело к существенному снижению запасов, и игроки на финансовых рынках потеряли терпение", - поясняют аналитики банка Jefferies в среду. По их мнению, рынок начнет ощущать последствия снижения производства нефти ко второму полугодию, если ОПЕК продлит срок действия соглашения.

В то же время некоторые аналитики уже предостерегли, что перенасыщение рынка в ближайшие годы может сохраниться, учитывая рост производства сланцев в США и перспективу возвращения добычи ОПЕК на полную мощность.