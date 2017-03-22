Восемь дешевых квартир около моря, которые можно купить вместо дачи

Нам нравится отдыхать около моря, даже если оно холодное. Квартира в приморском городке может оказаться удобнее, чем дом в сельской местности или в дачном кооперативе: маленькие, компактные квартиры с удобствами не требуют стрижки газона и ухода за садом. Какие возможности есть для покупки такой квартиры-дачи? Рассмотрим варианты двух- и трехкомнатных квартир, расположенных недалеко от моря.

Пярну

1. Трехкомнатная квартира с печным отоплением в центре

Фото: KV.EE

По словам маклера, квартира находится на тихой улочке недалеко от моря в признанном курортном городе.

2. Квартира с баней в цокольном этаже

Ну и что, пусть в цокольном! Зато цена очень подходящая и море близко. Для постоянного проживания квартира вряд ли годится, а на лето - самое то.

Фото: KV.EE

Хаапсалу

1. Трехкомнатная квартира в центре

Фото: KV.EE

Вокруг дома, где находится квартира, есть все необходимое, включая водный центр. А так как Хаапсалу город маленький, добраться до моря - не проблема.

2. Обычная квартира с красивым видом

Фото: KV.EE

Необходимость ремонта компенсирует красивый вид на город. А ремонт можно сделать постепенно.

Курессааре

1. Требующая серьезного ремонта квартира

Фото: KV.EE

Летняя квартира - не обязательно жилье, в которое можно переезжать хоть сегодня. Эта находящаяся в центре Курессааре трехкомнатная квартира требует капитального ремонта, но впоследствии может стать уютным летним домом.

2. Хорошо отремонтированная недорогая квартира в центре

Фото: KV.EE

В эту квартиру можно переезжать! В ней есть все необходимое, она чистая и красивая.

Нарва-Йыэсуу

1. Квартира рядом с морем

Фото: KV.EE

Квартира, находящаяся в полукилометре от пляжа, требует небольшого ремонта, но так как вряд ли летом вы будете много времени проводить дома, можно обойтись и без него.

2. Двухкомнатная квартира с балконом

Фото: KV.EE

Недалеко и от моря, и от реки находящаяся квартира с балконом на кухне, где так приятно завтракать перед походом на пляж.