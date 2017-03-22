Восемь дешевых квартир около моря, которые можно купить вместо дачи

Не каждый может провести летний отпуск в деревне у бабушки, пишет Kodu. По причине отсутствия такой бабушки. Да и дачи нынче дороги. А вот купить квартиру в курортном городе - вполне реально.
Нам нравится отдыхать около моря, даже если оно холодное. Квартира в приморском городке может оказаться удобнее, чем дом в сельской местности или в дачном кооперативе: маленькие, компактные квартиры с удобствами не требуют стрижки газона и ухода за садом. Какие возможности есть для покупки такой квартиры-дачи? Рассмотрим варианты двух- и трехкомнатных квартир, расположенных недалеко от моря.
Пярну
1. Трехкомнатная квартира с печным отоплением в центре
Фото: KV.EE
По словам маклера, квартира находится на тихой улочке недалеко от моря в признанном курортном городе.
2. Квартира с баней в цокольном этаже
Ну и что, пусть в цокольном! Зато цена очень подходящая и море близко. Для постоянного проживания квартира вряд ли годится, а на лето - самое то.
Фото: KV.EE
Хаапсалу
1. Трехкомнатная квартира в центре
Фото: KV.EE
Вокруг дома, где находится квартира, есть все необходимое, включая водный центр. А так как Хаапсалу город маленький, добраться до моря - не проблема.
2. Обычная квартира с красивым видом
Фото: KV.EE
Необходимость ремонта компенсирует красивый вид на город. А ремонт можно сделать постепенно.
Курессааре
1. Требующая серьезного ремонта квартира
Фото: KV.EE
Летняя квартира - не обязательно жилье, в которое можно переезжать хоть сегодня. Эта находящаяся в центре Курессааре трехкомнатная квартира требует капитального ремонта, но впоследствии может стать уютным летним домом.
2. Хорошо отремонтированная недорогая квартира в центре
Фото: KV.EE
В эту квартиру можно переезжать! В ней есть все необходимое, она чистая и красивая.
Нарва-Йыэсуу
Фото: KV.EE
Квартира, находящаяся в полукилометре от пляжа, требует небольшого ремонта, но так как вряд ли летом вы будете много времени проводить дома, можно обойтись и без него.
2. Двухкомнатная квартира с балконом
Фото: KV.EE
Недалеко и от моря, и от реки находящаяся квартира с балконом на кухне, где так приятно завтракать перед походом на пляж.